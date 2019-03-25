Опрос: после скандала с коррупцией доверие к судам в Литве упало

В связи с коррупционным скандалом значительно пошатнулось доверие к судам в Литве, свидетельствует новейший опрос общественного мнения.

В марте судебной системе доверяли 15,8% опрошенных - на 11,4 проц. пункта меньше, чем в феврале, свидетельствуют данные опроса, проведенного 7-15 марта компанией рыночных и социологических исследований Vilmorus, и опубликованные в газете Lietuvos rytas.

Недоверие к судам выросло вдвое – с 21% до 43%.

В списке ведомств с наибольшим доверием суды оказались на третьем месте среди наименее поддерживаемых – после партий и Cейма, которым не доверяют больше всего жителей Литвы, соответственно 60,4% и 55,6%.

Этот опрос проходил, когда уже начался скандал с судебной коррупцией, когда подозрения были предъявлены восьми судьям.

По словам директора Vilmorus Владаса Гайдиса, такое падение доверия – катастрофично и отбрасывает суды на десятилетие назад.

"Это огромный, катастрофический сачок. Когда-то так было: десять или семь лет назад. У судов был отрицательный рейтинг, но постепенно они улучшали имидж и уже несколько лет баланс был положительным", – сказан он.

"Скорее всего, потребуется ни один год, чтобы вернуться на прежний уровень", – добавил социолог.

Он также отметил, что правоохранительные органы в Литве долго и с трудом пытаются заслужить доверие с самого начала независимости.