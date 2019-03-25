Рейтинг доверия: президент Литвы превосходит всех конкурентов

Результаты проведенного опроса показали, что общество больше всего склонно доверять президенту и лидерам рейтингов.

По заказу информационного агентства ELTA компания Baltijos tyrimai 15-26 февраля провела опрос общественного мнения, результаты которого показали, что жители Литвы больше всего доверяют президенту Дале Грибаускайте - 27,7% жителей.

В пятерку политиков, которым жители доверяют больше всего, входят экономист Гитанас Науседа (9,9%), экс-президент Валдас Адамкус (9,4%), премьер-министр Саулюс Сквернялис (8,8%) и консерватор Ингрида Шимоните (8,2%).

Во вторую пятерку входят мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис (5,8%), лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис (4,3%), лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис (3,5%), лидер Партии труда Виктор Успасских (3,4%), спикер парламента Викторас Пранцкетис и депутат Наглис Путейкис (2,8%).

В ходе опроса респондентов просили назвать общественных деятелей, которым они доверяют больше всего (фамилии респонденты называли сами). Всего в феврале 2019 года жители упомянули фамилии 94 общественных деятелей (месяц назад 89).

21% участников опроса указал, что никому не доверяет или не ответил на вопрос.

Профессор Института международных отношений и политических наук ВУ Томас Янелюнас оценил результаты рейтинга в свете конфликта между президентским аппаратом и правительством.

По его словам, Сквернялису не стоит ввязываться в ярые споры с Грибаускайте, которая занимает первую строку рейтинга.

По словам профессора, это бессмысленно.

"Если Сквернялис целенаправленно добивается эскалации конфликта с президентом, то такая тактика для него как для кандидата в президенты пока не действует. Может, даже наоборот. И нетрудно понять почему - общество доверяет президенту больше, чем премьеру. С другой стороны, Сквернялис ведет споры не со своим прямым конкурентом, а с президентом, который уходит со своего поста", - сказал Янелюнас. По словам профессора, вряд ли эта тактика поможет ему в ходе президентских выборов.

"Я думаю, что это не очень удачный выбор, или просто неспособность воздержаться от личных оценок. Если будет продолжена такая же линия, то Сквернялису пользы от этого не будет", - сказал он.