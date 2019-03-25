Экономист: настал золотой век для литовской молодежи

Проведенный опрос показывает, что почти треть жителей Литвы считает, что за год экономическое положение в стране ухудшилось. По мнению экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, это результат факторов, которые никак не отражены в статистике. Он также был удивлен, что учащаяся молодежь не ощутила улучшения ситуации.

Опрос, проведенный по заказу информационного агентства ELTA компанией Baltijos tyrimai, показал, что в феврале чуть больше пятой части жителей (22%) указали, что за последние 12 месяцев экономическое положение в Литве улучшилось, 42% указали, что оно не изменилось, а 29% считают, что за последние годы оно ухудшилось. 7% респондентов не ответили на этот вопрос.

По мнению экономиста, большая часть не ощутила улучшения в силу психологических, социальных причин и причин, отражающих некоторые особенности поведения.

"Возможно, это объясняется тем, что человек оценивает свое финансовое положение в сравнении с положением других - соседей или друзей в фейсбуке. Даже в том случае, если доходы растут, растет покупательная способность, он, быть может, видит, что сосед купил автомобиль или квартиру. Также, посмотрев его профиль на фейсбуке, он видит, что человек отдыхает, на профиле появляется положительная информация. Это больше связано с психологией людей", - сказал Маурицас.

По его словам, несмотря на то, что этот год будет лучше прошлого из-за растущих пенсий и снижающейся инфляции, на экономический пессимизм влияет множество факторов, которые не отражены в статистике.

"Может, это и связано с объективными причинами - доступом различных услуг. Люди чем дальше, тем больше пользуются услугами частных школ и детских садов. Несмотря на то, что инфляция этого не отражает, по мере роста количества детей такие расходы растут. Кроме того, может люди пытаются отложить на жилье, но цены бегу вперед, растут потребности людей, люди видят, что их сбережений недостаточно. Также есть чувство незащищенности, которое сейчас распространено во всем мире. Хотя уровень доходов достаточно высок, человек ощущает беспокойство и недовольство в связи со своим финансовым положением, поскольку видит угрозу со стороны других стран и в связи с роботизацией на рынке труда", - сказал Маурицас.

Исследование показало, что жители крупных городов, специалисты, служащие, учащаяся молодежь, работники частного сектора чаще отвечали, что экономическое положение Литвы в последнее время не изменилось.

По мнению экономиста, парадокс в том, что учащаяся молодежь не заметила роста экономики.

"Это парадокс, поскольку именно молодежь сейчас переживает свой золотой век. По распределению зарплат Литва - одна из немногих стран, где молодые люди зарабатывают больше людей старшего возраста. И для них практически зарплата в 1000 евро становится чуть ли не базовой, если человек с высшим образованием приходит на первую работу или опыт у него небольшой. Такого в истории Литвы прежде никогда не было", - заметил экономист.

По его словам, положение молодежи в Литве близкое среднему по Евросоюзу.

"На самом деле лучше (молодежь живет), чем в Греции, Италии, Испании, Португалии, отчасти лучше чем во Франции, где часто протестуют из-за того, что нет работы, низкие зарплаты, трудно пробиться на рынок. В Литве все наоборот - молодежь зарабатывает лучше людей с 10-летним опытом", - сказал Маурицас.

Опрос был проведен 15-26 февраля 2019 года. В нем участвовали 1035 жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше.