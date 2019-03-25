Погода: в Литве в начале недели ожидаются перемены

После солнечных выходных в понедельник снова наступит пасмурная и дождливая погода. Самые обильные осадки ожидаются на западе страны, в основном будет идти дождь, но вечером местами выпадет и мокрый снег. На западе Литвы будет 4-7 градусов тепла. На юге ситуация будет лучше, днем будет светлее, облака будут не такими густыми, из-за них чаще будет выглядывать солнце. Днем воздух прогреется до 6-9 градусов. Однако и там ожидаются осадки, в основном небольшой дождь.

Во вторник ночью дождевые облака станут рассеиваться, мокрый снег прогнозируют лишь местами. Ночью во многих районах будет 1-4 градуса мороза, прогнозируют гололед. Днем придут новые облака, который принесут осадки, самые интенсивные осадки ожидаются на западе. Будет идти мокрый дождь, местами со снегом. Ожидается неприятный северо-западный ветер. Днем будет 2-4,местами до 5-6 градусов тепла.

В среду над Литвой все еще останется холодная масса воздуха, однако усилится зона высокого давления, осадков станет меньше. Ночью будет 3-5 градусов мороза, только у моря около 0. Снова прогнозируют гололед. Днем время от времени выглянет солнце, воздух прогреется до 3-5 градусов тепла.

В четверг ситуация улучшится, осадков не прогнозируют. Несильный западный, юго-западный ветер принесет тепло. Ночью на востоке будет 1-3 градуса мороза, на взморье и в Жемайтии будет 0-2 градуса тепла. Днем теплее всего будет на северо-западе страны: в Тельшяй, Шяуляй и Таураге будет 8-10, в Каунасе, Вильнюсе и Алитусе до 6-7 градусов тепла.

В пятницу будет очень тепло. Ночью будет выше нуля, а днем 8-11, местами до 13 градусов тепла. По сегодняшним данным, осадков не ожидается.

В выходные без особых перемен, погода будет весенней. Осадки прогнозируют только в воскресенье.