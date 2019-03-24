Поляки создадут 3D-модель Вильнюса

Для более эффективного планирования развития Вильнюса и новых проектов будет создана трёхмерная модель столицы Литвы - самоуправление города на этой неделе подписала договор стоимостью в 117 000 евро с создающей такие модели польским предприятием MGGP Aero.

По словам руководителя администрации самоуправления Повиласа Подярскиса, трёхмерная модель будет использоваться для планирования и проектирования города, в интернете можно будет увидеть не только существующий на данный момент вид города, но и предпроектные предложения.

"Мы будем её использовать для планирования, проектирования города, сможем согласовывать панорамы города, оценивать, как выглядят и вписываются новые здания в эти панорамы. Нам очень важно, что со всех четырёх сторон мы получим всё окружение и информацию, это будет использовано при анализировании и проектировании инфраструктуры самоуправления, различных зданий, также мы будем идентифицировать достаточно немало проблем, связанных с теперешней инфраструктурой", – сказал П.Подярскис.

Согласно договору, MGGP Aero будет предоставлять услуги до мая 2020 г., а трёхмерную модель планируют получить этим летом.

По словам П.Подярскиса, в будущем систему будут совершенствовать.

"В перспективе будет можно все дорожные знаки таким способом инвентаризовать и принять в их отношении то или иное решение. Если говорим о качестве тротуаров, нам было бы неплохо знать, сколько и где есть таких препятствий. Мы отсканируем город и, обнаруживая эти места, сможем систематически их приводить в порядок", – заявил П.Подярскис.

На данный момент существует трёхмерная модель Паневежиса.