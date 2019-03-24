По заявлению МИД Литвы, консульские учреждения из-за растущих потребностей живущих за границей граждан Литвы не справляются с масштабами работы.
Ситуация особенно сложна в Соединённом Королевстве, где количество заинтересованных в смене документов особенно увеличилось в преддверии выхода Великобритании из ЕС.
В Соединённом Королевстве постоянно проживают около 200 000 граждан Литвы, срок действия их паспортов - 10 лет (граждан до 16 лет - 5 лет), поэтому необходимость поменять паспорт возникает в среднем у 20 000 человек в год.
"Имеющиеся технические и человеческие ресурсы консульских учреждений часто не соответствуют растущим потребностям проживающих за границей граждан Литвы", – говорится в зарегистрированном во вторник проекте изменений закона Консульского устава.
Поставщики внешних услуг могли бы выполнять технические и административные функции.
"Внешние поставщики услуг могли бы оказать помощь в приёме заявлений о выдаче и замене удостоверений личности, осуществлении функций, связанных с приёмом документов", – заявили в МИД.
Услугами частных предприятий в первую очередь воспользовались бы в Лондоне, где желающих сменить удостоверение личности больше всего.
Теперешний Консульский устав не позволяет консульским учреждениям пользоваться услугами других предприятий. Исключение существует лишь для выдачи виз.
В законопроекте предусмотрено, что внешних поставщиков услуг может устанавливать министр иностранных дел.
По информации МИД, сотрудничество консульских отделов с внешними поставщиками услуг является всё шире успешно применяемой практикой в государствах Европейского союза.