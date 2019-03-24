В Сейме Литвы предлагают увеличить социальные стипендии аж на 9,5 евро в месяц

В Сейме Литвы предлагают немного увеличить социальные стипендии для студентов из несостоятельных семей, а также позволить претендовать на них докторантам и студентам программ профессиональных направлений.

Такие поправки на этой неделе после предложения поддержал Сейм, далее проект будет рассматривать парламентский Комитет по вопросам науки и образования. Поправки должны вступить в силу с сентября.

"Одним из важнейших положений образовательной системы является доступность образования, чтобы как можно больше наших молодых людей могли постичь науку. Поэтому я предлагаю проект, чтобы социальные стипендии смогли получать студенты всех ступеней обучения и учащиеся профессиональных программ", – представил поправки руководитель комитета Эугениюс Йовайша.

"Образно говоря, самым важным моментом в этом пакете является то, что ранее студенты третьей ступени или докторанты не могли получить социальные стипендии. Сейчас они смогут их получить", – сказал он.

Согласно проекту, размер социальных стипендий должен увеличиться с выплачиваемых теперь 123,5 евро до 133 евро в месяц.

В данное время на социальные стипендии могут претендовать лишь обучающиеся на программах бакалавриата и магистратуры студенты из малоимущих семей, с ограниченными возможностями, лишившиеся родителей, до 25 лет. Стипендии не выплачиваются студентам, имеющим более трёх академических задолженностей.

По данным Э.Йовайши, в 2017 г. во время весеннего семестра были назначены 3344 социальные стипендии, в осеннем семестре - 2808 стипендий. Всего в 2017 г. было выплачено социальных стипендий на 4,2 млн евро. В прошлом году на выплату социальных стипендий было предусмотрено около 6,3 млн евро.