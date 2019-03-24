Погода: зима близко. Снова

В воскресенье ночью дождевые облака ещё задержатся в юго-восточной части страны. Днём они исчезнут. Останется небольшая облачность, но без дождя. Будет дуть средней силы северный, северо-западный ветер. С утра температура будет расти, к полудню она достигнет 5-10 градусов тепла.

В первый день новой недели приблизится волна более влажной атмосферы. Ночью в некоторых районах покапает, однако днём дождь распространится по всей стране. Ветер западный, средней силы. Ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днём - 3-8 градусов тепла.

Во вторник активный циклон с низким давлением попытается возвратить зимнюю погоду. Усилится северо-западный ветер, возможен снег и снег с дождём. Ночью температура будет колебаться от -3°С до +2°С, днём ожидается лишь 1-6 градусов тепла.

В середине недели осадков будет меньше, однако по ночам морозы усилятся.