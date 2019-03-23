Департаменту миграции придется разбираться с ходатайством россиянина Юрия Горского о предоставлении убежища

На этой неделе Высший административный суд Литвы поручил Миграционному департаменту пересмотреть просьбу российского политического деятеля Юрия Горского предоставить ему политическое убежище.

Суд решил удовлетворить жалобу россиянина, но не предоставляет более подробную информацию, поскольку содержание дел, связанных с предоставлением убежищ, засекречено.

В мае прошлого года Департамент миграции принял решение не предоставлять убежище г-ну Горскому, учитывая информацию, предоставленную Департаментом государственной безопасности и неправительственной организацией Freedom House.

Разведка утверждает, что Горский поддерживал контакты с российскими спецслужбами и что его деятельность в Литве связана с российской политикой.

В то время Freedom House описал россиянина как провокационную, контролируемую Кремлем личность, только лишь имитирующую оппозиционную деятельность.

Горский отвергает все эти заявления. Он утверждал, что он стремился к переменам в России и боролся против "путинизма", как и любая другая оппозиция в стране.