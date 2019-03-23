Как будет выглядеть новый "Акрополис" возле парка Вингис: планируется и жилой район, и бизнес центр

На участке площадью 14 га планируется не только торговый центр Акрополис, но и деловые и жилые зоны. Пока муниципалитет ждет окончательного проекта, архитекторы соглашаются, что многофункциональный комплекс оживит район Науяместиса.

Главный архитектор Вильнюсского городского самоуправления Миндаугас Пакальнис сказал ELTA, что целью муниципалитета было всегда видеть не только торговый центр, но и многофункциональный комплекс с жилыми и деловыми районами возле парка Вингис.

«Нашей целью всегда было создание многофункционального комплекса в этом месте. Не только торговля, но и офисы, жилой район. Это будет многоцелевой район, который не только привлечет к себе трафик, но и будет иметь независимую жизнь. Чтобы люди жили, работали и, таким образом, имели полноценную часть города», - сказал г-н Пакальнис.

По его словам, муниципалитет все еще ждет новый проект.

«Мы говорили с разработчиком (проекта - ELTA), они планируют перепроектировать все - будет и жилой район, и офисы, и торговля. Мы еще не видели последних предложений, обещали сделать это в ближайшее время, но прошло уже несколько месяцев, и у нас пока нет точной информации», - сказал Пакальнис.

Доминикас Мертинас, руководитель отдела коммуникаций Akropolis Group, подтвердил ELTA, что разрешение на строительство Акрополиса в парке Вингис было получены еще десять лет назад.