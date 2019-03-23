Самоуправление Каунаса требует до конца марта демонтировать карусели в парке Витаутаса

Муниципалитет Каунаса заявляет, что дает владельцам последний шанс демонтировать карусели парка Витаутаса к концу марта.

«Мы дадим владельцу карусели последний шанс демонтировать ее самостоятельно, в противном случае это сделает город, и тогда владельцу будет предоставлен счет за эти работы», - сказал Вилюс Шиляускас, директор администрации муниципалитета в комментарии, отправленном BNS.

Он подчеркивает, что карусели советских времен незаконно стоят на государственных земельных и городских участках.

«Состояние и безопасность аттракционов также вызывают обеспокоенность», - сказал Шиляускас.

Когда карусели будут демонтированы, планируется обустроить дорожки и освещение в парке, построить новые скамейки и мусорные урны.

«Мы не отказываемся в будущем создать определенный акцент в парке Витаутаса, который бы привлек внимание жителей Каунаса и гостей города, конечно же, с участием общества, архитекторов, но это не главный вопрос этого дня», - заявил глава администрации о будущем парка.