Новейшие рейтинги партий: с какими настроениями жители шли на выборы

Результаты новейших опросов показали, что накануне муниципальных выборов снизились рейтинги почти всех политических партий.

За месяц на 2% снизилось число респондентов, которые намеревались голосовать за Союз отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ), Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), социал-демоктатов и "Порядок и справедливость".

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Однако значительно возросло количество жителей, которые не знали, за кого им голосовать, если бы выборы проходили в ближайшие выходные. Количество таких респондентов за месяц увеличилось на 9%. Сейчас этот показатель достигает трети общества (31,8%). Месяц назад таких было 22,7%.

По словам экспертов, это может быть результатом того, что опрос проходил перед муниципальными выборами. Эксперты говорят и о других тенденциях. По словам профессора Института международных отношений и политических наук ВУ Айне Рамонайте, можно сказать, что последний гвоздь "в гроб" социал-трудовиков уже загнан.

Опрос был проведен по заказу информационного агентства ELTA компанией Baltijos tyrimai 15-26 февраля. Его результаты показали, что если бы в ближайшее время проходили парламентские выборы, то больше всего голосов на них получили бы - Союз отечества (16,2%, месяц назад - 18,5%) и "крестьяне" (14,6%, месяц назад - 16,8%).

На третьем месте социал-демократы - 7,8% (месяц назад 9,8%). За ними идут "трудовики" (7,2%, месяц назад - 6,3%), "Порядок и справедливость" (6,7%, месяц назад - 9,2%).

Далее в рейтинге идут Движение либералов (3,9%, месяц назад - 4,8%), Литовская партия центра (3,9%, месяц назад - 3,7%), Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (2,9%, месяц назад - 2,3%), Литовский союз свободы /либералы (2,5%, месяц назад - 2,9%) и социал-трудовики (2,5%, месяц назад - 2,8%).