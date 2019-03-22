Почему молодые водители смогут пользоваться временными правами три года

В Литве меняется порядок выдачи временных водительских удостоверений начинающим водителям. До сих пор их документ действовал два года, с 1 апреля его будут выдавать на три года.

Саулюс Шуминас, заместитель генерального директора компании Regitra, акцентировал, что время действия временного удостоверения совпадает с испытательным сроком молодых водителей, а это вносит некоторый хаос.

"Начинающие водители, если нарушают ПДД, должны окончить специальные курсы, они должны пройти их в течение года со дня нарушения ПДД. Но если человек получил взыскание в конце срока действия документа, например, за неделю, то у него на это остается не год, а неделя", – рассказал в эфире передачи "День на DELFI" Шуминас.

Он подчеркнул, что новый порядок для начинающих будет лучше и тем, что они нередко забывают вовремя обратиться в Regitra, опаздывают с прохождением курсов и т.д.

"Мы видим ситуацию и подстраиваемся под них. Испытательный срок останется прежним - два года. Но на замену документа у начинающих водителей будет целый год", – акцентировал Шуминас.

С апреля меняется и порядок освидетельствования водителя на состояние опьянения. Если до сих пор тех водителей, в организме которых алкотестер показывал 1,5 промилле и больше, полицейским приходилось возить в больницу сдавать анализ крови, то сейчас порядок изменится.

В таких случаях водителя еще раз проверят через 15-30 минут, будут оценивать тот показатель, который меньше.

"Не придется возить нарушителей в больницу, это значит, что мы сможем выполнять нашу прямую работу. Ведь полиция на самом деле пользуется сертифицированными, проверенными алкотестерами", – сказал начальник Литовской дорожной полиции Витаутас Грашис.

Правда, новый порядок не означает, что нельзя будет сдать кровь. Однако это уже должен будет делать сам нарушитель - ехать в больницу и платить за анализ.

С 1 апреля увеличивают и штрафы для водителей, которые садятся нетрезвыми за руль. Если в организме водителя было 0,4-1,5 промилле, ему назначат штраф в размере 800-1100 евро и лишат прав на 1-1,5 года.

"Растут штрафы, но суть не в штрафах, а в их неизбежности. Важно, чтобы люди понимали, что если ты едешь пьяный за рулем, тебя остановят, задержат и накажут", – акцентировал Грашис, прибавив, что до сих пор почти половина пьяных водителей - это водители, в организме которых бывает 1,5 промилле и больше.

И несмотря на то, что в таких случаях, кроме штрафа, водителю могут назначить ограничение свободы, по словам Грашиса, реально за решетку попадают немногие. Он считает, что даже если бы это коснулось всех, то изменений было бы немного.

"И сейчас у человека появляется судимость, ему труднее найти работу, он не может получить специальные разрешения и т.д. Что касается приговора к заключению - тут много мнений и дискуссий, однако тот, кто садится за рулем в пьяном виде, вряд ли понимает, что ему грозит", – сказал собеседник.