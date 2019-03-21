В Вильнюсе появится новый квартал из 19 улиц, участки раздадут безвозмездно

Вильнюсская мэрия сформировала новый квартал на территории Новой Вильни, где участки земли безвозмездно передадут в собственность жителей, которые ждут восстановления прав на землю. Всего в очереди на получение земли в Вильнюсе стоят 2920 граждан, но в этом квартале получат землю лишь 300 из них.

Новый квартал на территории 60,9 га должен появиться у восточной границы города. Сейчас здесь – государственная земля, которой управляет Национальная земельная служба (НЗС). В новом квартале уже запланировано около 300 участков под строительство домов и коттеджей. В плане есть и улицы, и зеленые зоны, участки общего назначения, например, под строительство детских садов.

Представитель Вильнюсской мэрии Раймонда Рудукене сказала, что новые участки будут переданы гражданам, которые стоят в очереди на возвращение земли в столице.

"Одна из функций мэрий - планирование территорий, на которых восстанавливают права на землю жителей Литвы. С этой целью был подготовлен план территории в 60,9 га в восточной части города, где появились новые участки на передачу в собственность людям, которые ждут возвращения земли", – сказала Рудукене DELFI.

Naujas kvartalas Naujoje Vilnioje Foto: Vilniaus miesto savivaldybė

Правда, несмотря на то, что в плане есть улицы, зеленые зоны и земля под строительство детских садов, мэрия не обязана оборудовать всю эту инфраструктуру. Мэрия готовит план, все остальное зависит от жителей.

"Наши законы обязывают нас планировать, мы это и делаем, но если люди захотят там что-то оборудовать, то смогут делать это вместе с мэрией. Поскольку сам человек в одиночку не в силах проложить улицы и оборудовать их. Для нас главное - план и возвращение земли", – сказала DELFI Рудукене.

По ее словам, на практике видно, что чаще всего люди продают такие участки. Их может скупать одна компания, которая потом и оборудует всю инфраструктуру. Поэтому пройдет немало времени до того, как там появится квартал из 19 улиц.

"На самом деле очень сложно эти кварталы развиваются, поскольку город пока не в силах до них дойти, но поскольку мэрия обязана возвращать, она и планирует участки там, где это позволяет план города. (…) В соответствии с планом (в Новой Вильне – DELFI) можно было планировать жилые дома, там есть свободная государственная земля, на которую не претендуют бывшие владельцы или их наследники", – сказала Рудукене.

Новая Вильня Foto: Vilniaus savivaldybė

По данным мэрии, сейчас завершаются кадастровые замеры в указанном месте, однако для передачи участков НЗС еще не хватает адресов, которые нужны для регистрации участков в регистре недвижимости.

20 марта горсовет Вильнюсской мэрии постановил назвать улицы в этом квартале именами участников восстания 1863 года.