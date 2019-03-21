В Берлине убит гражданин Литвы

В Берлине (Германия) был убит гражданин Литвы Эдгар Орловский. Местная полиция поделилась фотографией мужчины и просит общество о помощи.

18 марта, около 22 ч., в Берлине было совершено нападение на 26-летнего гражданина Литвы Орловского. Полиция обратилась за помощью к обществу, сообщает портал bild.de.

Сообщается, что молодой человек жил в Берлине. Пока полиция не знает, был ли он в момент нападения один или с компанией. Также не известно, был ли Орловский знаком с напавшим на него человеком.

Согласно имеющимся данным, в понедельник вечером Орловский шел по аллее Карла Маркса в сторону Александрплац (Александровской площади).

Там он повстречал незнакомца (об этом молодой человек успел по телефону рассказать полиции перед смертью), который без предупреждения набросился на него с ножом в руках и нанес ему тяжелые ранения.

Нападавший с места происшествия скрылся. Раненый молодой человек еще успел позвонить по номеру 110 и попросить о помощи.

"Когда на место приехали врачи, он уже был без сознания", - сказала представитель полиции.

Врачи еще час боролись за жизнь гражданина Литвы, но тщетно.

Полиция просит общество оказать помощь в расследовании этого преступления.