Конец темного периода преподнесет сюрприз: температура поднимется до 15 градусов

Приближающиеся выходные принесут весеннее тепло. Любители природы уже планируют отдых на свежем воздухе – доцент кафедры гидрологии и климатологии Вильнюсского университета Гинтаутас Станкунавичюс прогнозирует, что в субботу местами воздух прогреется до 14 градусов тепла.

"Выходные (оставшиеся три дня недели), по данным на сегодняшний день, будут теплее, чем обычно в такое время года, в субботу после обеда воздух прогреется до 10-14 градусов тепла (за исключением взморья), несмотря на то, что будет дуть западный и северо-западный ветер", – сказал ученый.

По его словам, по утрам все еще будет холодно, поэтому в первой половине дня не стоит одеваться слишком легко:"По утрам, если небо ясное, температура будет опускаться до 0 градусов, а может и до нескольких градусов ниже 0. Ну, а в начале и в середине следующей недели прогнозируют мокрый снег, порывистый северный ветер, но такая погода все еще характерна для марта в Литве".

Похоже, что на этот раз тепло в Литву придет надолго. По словам ученого, дни на следующей неделе тоже будут теплыми, местами до 15 градусов.

"Во второй половине следующей недели снова ожидается сухая погода, по утрам будет прохладно, а днем воздух будет прогреваться до 10-15 градусов тепла", – сказал ученый.

Он обратил внимание на то, что день уже сравнялся с ночью, сейчас светлый период будет увеличиваться.

"Поэтому все чаще погода будет зависеть не от того, что принесет ветер - холод или тепло, а от того, как долго будет светить солнце, от облачности", – сказал Станкунавичюс.

Однако, по его словам, несмотря на то, что жители Литвы с нетерпением ждут солнечных и светлых дней, дождь в этот период был бы весьма кстати. В противном случае у фермеров будут проблемы.

"Сейчас время весеннего наводнения – а наводнение в Литве давно закончилось (это один из ярких признаков изменения климата), да и земля не промерзла, поэтому есть условия для засухи, а это нехорошо для растений, им нужно не только тепло, но и влага", – сказал собеседник.