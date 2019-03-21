Новый порядок: после смерти владельца машины у наследников на оформление документов будет две недели

С 1 апреля 2019 года в Литве вступает в силу упрощенный порядок регистрации транспортных средств после смерти владельца. Отныне будущие наследники или другие лица смогут сразу же после смерти хозяина стать временными владельцами транспортного средства – на 1 год. Иными словами, наследникам не придется ждать оформления всех документов на наследство.

После смерти владельца, по закону, все документы на наследство начинают оформлять не раньше, чем через 3 месяца, и в Regitra можно обращаться только после того, как получены права на наследство. Однако с 1 апреля этот порядок упростят – сразу после смерти хозяина можно будет стать временным хозяином его автомобиля.

Важно обратить внимание на то, что на оформление этого документа есть 14 дней, если в течение двух недель этого не сделать, то автомобиль не сможет участвовать в движении.

Временная регистрация оформляется на год с того дня как поступает информация о смерти владельца. В течение года наследники должны оформить все документы и стать постоянными владельцами, если через год этого не сделать, то автомобиль не сможет участвовать в движении.

"Новый порядок поможет выявить, кто отвечает за автомобиль. Это поможет избежать недоразумений в случае ДТП или нарушения ПДД. Кроме того, в Regitrа будущий наследник или другое лицо сможет сразу оформить документы, не дожидаясь завершения процедуры вступления в права на наследство", – сказал представитель Regitrа Дарюс Юргутис.

Regitra напоминает, что для регистрации автомобиля на свое имя наследникам в первую очередь надо позаботиться о техосмотре и страховке. После этого надо явиться в отделение Regitrа и представить удостоверение личности, свидетельство регистрации и документы на наследство.

Новый порядок распространяется и на те транспортные средства, владельцы которых скончались до вступления в силу новых правил.

С апреля после того как из Центра регистра поступит информация о смерти владельца автомобиля, если никто не подаст заявку в течение 14 дней на оформление временного документа, транспортное средство будет снято с учета.