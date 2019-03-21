Минфин Литвы снизил прогноз экономического роста страны

Министерство финансов Литвы снизило прогнозы роста экономики Литвы на этот и следующий год. Минфин в этом году ожидает рост ВВП Литвы 2,6%, в следующем году - 2,4%, а в 2021 году - 2,3%.

В прошлом году Минфин прогнозировал на 2019 год рост ВВП 2,8%, а в 2020 и в 2021 годах - 2,5%.

"С учетом изменения внешних условий мы ожидаем, что ВВП Литвы в 2019 году может увеличиться на 2,6%. Это на 0,2 проц. пункта меньше, чем было намечено осенью 2018 года. Хотя и умереннее, но в последующие годы среднесрочного периода рост экономики продолжится: в 2020 году рост ВВП должен составить 2,4%, в 2021 году - 2,3%, в 2022 году - 2,3%", - указано в представленном в четверг Минфином сценарии экономического развития.

Еврокомиссия прогнозирует, что рост экономики Литвы в этом году составит 2,7%, Банк Литвы - что 2,8%, Swedbank – что 2,7%, банк SEB дает прогноз роста 2,9%, Luminor – 3%.