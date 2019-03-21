Президент Литвы убеждена, что ЕС перенесет сроки Brexit

Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила убеждение, что Евросоюз (ЕС) примет решение отложить сроки выхода Соединенного Королевства (СК).

Накануне саммита ЕС правительство английского премьера Терезы Мэй попросило отложить Brexit с 29 марта до 30 июня.

"Я убеждена, что после определенных дискуссий мы, страны ЕС, точно будем склонны помочь премьеру разговаривать с парламентом СК, а это означит, что мы точно поддержим (перенос сроков - BNS)", – сказала глава государства в транслировавшемся в четверг интервью радио LRT.

По ее словам, нынешний хаос в Лондоне все же "очень осложняет способность и желание всех нас, европейских стран, и особенно возможности помочь СК".

Д. Грибаускайте утверждала, что "независимо от драмы", ЕС считает СК близким партнером в областях безопасности и экономики.

Правительство СК просит отложить сроки Brexit после того, как парламент страны дважды отклонил согласованный Т. Мэй с лидерами ЕС договор о Brexit, но потом было решено, что Великобритания не может выйти из Сообщества без какого-либо соглашения.

Т. Мэй говорит, что перенос сроком нужен, чтобы можно было попытаться убедить парламент одобрить соглашение с третьего раза.

На заседании Европейского совета также будет обсжудаться подготовка к предстоящей в апреле встрече лидеров стран ЕС и Китая.

Президент призвала ЕС придерживаться единой позиции в экономических отношениях с Пекином.

"Мы должны основывать их на таких же принципах, как и с другими третьими странами, особенно когда речь идет о конкурсных закупках, чтобы были одинаковые условия как в Китае, так и в Европе, чтобы отношения были равноценными, без дискриминации", - сказала Д. Грибаускайте.

В Брюсселе будут обсуждаться и рекомендации европейского семестра для ЕС и еврозоны. Представленный в феврале отчет Еврокомиссии подчеркивает, что Литва достигла умеренного прогресса.

Главы государств также обсудят вопросы внутреннего рынка, климатических изменений и борьбы с дезинформацией.