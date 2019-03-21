Неразгаданная загадка президентских выборов: кому достанутся голоса избирателей Матийошайтиса

В феврале компания Spinter tyrimai провела социологический опрос, результаты которого показали, что если президентские выборы будут проходить в ближайшее воскресенье, то во второй тур выйдут Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните, а Саулюс Сквернялис не пройдет. Правда, сейчас в рейтингах не осталось Висвалдаса Матийошайтиса, который в феврале объявил, что участвовать в президентских выборах не будет. Вопрос – за кого будут голосовать избиратели, предпочитавшие Матийошайтиса?

По словам главы Spinter tyrimai Игнаса Зокаса, в феврале у респондентов уже не было возможности голосовать за Матийошайтиса.

"Мы ждали, не запускали опрос, пока Матийошайтис не определился, чтобы была ясность. Мы намеренно оттягивали время, я говорю, подождем, чтобы потом не было двусмысленности, чтобы список был окончательным", – сказла Зокас.

Матийошайтис 18 февраля заявил, что участвовать в президентских выборах не будет. Он сообщил об этом в последний день регистрации кандидатов.

По мнению политического обозревателя Кястутиса Гирнюса, после такого решения избиратели Матийошайтиса могли пополнить ряды неопределившихся. Однако в опросе число таких избирателей не изменилось.

"При нормальных обстоятельствах можно подумать, что они поддержали бы Сквернялиса, а рейтинг Сквернялиса даже снизился. Может они ушли в группу тех, кто не собирается голосовать или не знает за кого, но и там процент снизился. Тут сложно что-то сказать", – заметил Гирнюс.

18-28 февраля по заказу DELFI компания Spinter tyrimai провела опрос, результаты которого показали, что 9,8% избирателей не знают, за кого голосовать, не будут голосовать – 7,4%, еще 1,1% выбрал бы кандидатов, которых нет в списке. Это всего 18,3% (в январе 18,4%).

Ученый Института международных отношений и политических наук Мажвидас Ястрамскис сказал, что невозможно сказать, кого на выборах поддержит электорат мэра Каунаса, тем более, что речь идет всего о 6% избирателей.

Несмотря на то, что Матийошайтис до сих пор прямо не говорит о поддержке Сквернялиса, симпатии между ними очевидны. Однако, по словам Гирнюса, похоже, что мнение электората иное.

Обозреватель считает, что если тех, кто не определился, больше не стало, а рейтинг Науседы и Шимоните вырос, значит, избиратели Матийошайтиса могли разделиться между этими кандидатами.

Он прибавил, что если опрос точно отражает настроение жителей, то снижение рейтинга Сквернялиса может быть признаком того, что электорат Матийошайтиса не будет поддерживать премьер-министра. Гирнюс напомнил, что каунасцы чаще поддерживают именно консерваторов, и это показали не одни выборы. Но он отметил, что все это - только догадки.

Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorusпровел февральский опрос до того, как Матийошайтис принял свое решение, не участвовать в президентских выборах - 8-17 февраля.

Глава центра социолог Владас Гайдис сказал, что если портрет избирателя Сквернялиса понятен, то портрет избирателя Матийошайтиса представляет собой загадку.

"Всегда было легко указать, каков электорат Сквернялиса. Там все понятно, очень ярко – люди старшего возраста, и пенсионеры, и безработные, и нацменьшинства, и жители районных центров, село. Избирателя Матийошайтиса сложно охарактеризовать, мне до сих пор не удалось это сделать, за исключением предположения, что за него будет голосовать Каунас. А в Каунасе – и молодежь, и старики, и образованные люди и необразованные, есть все. Разница со Сквернялисом в том, что избиратели Матийошайтиса моложе, с образованием, но это люди не того типа, что избиратели Науседы и Шимоните", – сказал Гайдис.

По демографическим и социальным показателям выделить избирателей Матийошайтиса сложно, однако еще в феврале во время опроса у его избирателей спрашивали, за кого они голосовали бы во втором туре. Эти результаты показали, что им больше по сердцу Науседа (спрашивали, за кого они голосовали бы, если бы во второй тур вышли Науседа и Сквернялис). По результатам опроса соотношение было бы 36-22 (остальные не голосовали бы). А вот, если бы во второй тур вышли Шимоните и Сквернялис, то результат был бы похожим 24-20, остальные не голосовали бы. Ну, а если бы во второй тур вышли Науседа и Шимоните, то лидировал бы Науседа с результатом 2 к 1.