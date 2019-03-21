Пенсионное накопление в Литве: тысячи отказались, что думают остальные

Примерно каждый десятый житель Литвы указал, что не намерен откладывать на пенсию в фондах второй ступени, таковы данные опроса, проведенного по заказу портала DELFI компанией Spinter. Правда, этот результат, по словам председателя правления Литовской ассоциации участников пенсионных фондов Мариюса Калесинскаса, нисколько не удивляет, поскольку тут есть серьезные причины.

Проведенный Spinter опрос показал, что на данный момент 64,4% планируют откладывать на пенсию в фондах второй ступени, а 19,2% сказали, что еще не приняли решение.

Продолжить накопление планировали жители возрастной группы 35-45 лет. Стоит отметить, что это были люди с образованием, неплохими доходами.

Пока другие только думают, как им быть, 9,6% планируют отказаться от пенсионного накопления в фондах второй ступени. Еще 6,8% сказали, что не знают, что делать или просто не ответили на вопрос.

Отказаться от дополнительного накопления в фондах второй ступени чаще намерены мужчины старше 46 лет с большими доходами. Жители возрастных групп 26-35 и 46-55 лет еще не знали, как им быть. Как правило, это были респонденты со средними доходами.

Глава компании Spinter Игнас Зокас сказал, что есть вероятность, что те люди, которые сегодня не определились, откладывать ли им деньги на пенсию, могут принять такое же решение, какое приняло большинство.

"Может быть так, что эти люди так и не определятся. Можно сказать, что решение 1/5 респондентов будет принято не потому, что они хотят участвовать в системе, а потому, что так делают все", – сказал Зокас.

Правда, что касается тех, кто планирует отказаться от участия в фондах 2 ступени, то Калесинскас сказал, что есть вещи, пугающие жителей.

"Сколько я видел данные "Содры" о решения людей, то немалая часть приостановила накопление, меньше людей вернулось в "Содру" со всеми накоплениями.

На основе бесед с членами ассоциации и другими участниками накопления создается впечатление, что многие еще думают, что делать, но немалая часть пытается углубиться в то, что сейчас меняют, однако люди склонны приостановить накопление", – сказал Калесинскас.

Он заметил, что большинство опасается не самих перемен, а частых реформ.

"Надо признать, что люди не видят стабильности в системе и никто не может убедить их в том, что через 3-5 лет не будет новых существенных изменений.

Это основная причина и мотив, по которому люди уходят. Они боятся перемен, боятся принимать решения, которые надо делать на 20-30 лет вперед, поскольку есть страх изменения системы в будущем", – сказал эксперт.

Однако он заметил, что откладывать на пенсию надо, и если люди боятся делать это через фонды второй ступени, то можно выбирать третью ступень или откладывать самостоятельно.

"Очевидно, что "Содра" не сможет обеспечить ту так называемую достойную пенсию в силу демографических и экономических тенденций", – сказал он.



Исследование показало, что 40,9% респондентов не знают, что такое аннуитет, и как он работает. Правда, больше половины оценили свои знания хорошо.

Например 19,3% респондентов сказали, что точно знают, что такое аннуитет, 33,8% сказали, что думают, что знают. Еще 6% не ответили на этот вопрос.

На вопрос, что знают ли они, что такое аннуитет, положительно отвечали мужчины в группе 26-35 лет. Это были жители крупных городов с хорошим достатком и образованием.

По данным "Содры", в январе в Литве было 1,298 млн. участников системы дополнительного пенсионного накопления, из них 839 000 платили взносы из своих зарплат.

Год назад таких было всего 478 000 человек.

"Значит, даже после того как изменились условия, когда люди должны сами реально откладывать свои деньги – эти перемены людей не отпугнули, поскольку тут речь идет об участниках, которые уже заплатили взнос за январь", – сказал пресс-секретарь "Содры" Саулюс Ярмалис.

По его словам, с начала года 12 000 человек вернулись со своими сбережениями в "Содру", а 42 000 человек приостановили участие в системе накопления.

"Они решили приостановить накопление и пока не платить взносы, но свои средства они доверили фондам", – сказал Ярмалис, заметив, что речь идет о 3% жителей.

"Жителям предоставили возможность самостоятельно принимать решение. Очевидно, что почти миллион жителей в этом году уже как минимум два месяца участвует в накоплении", – сказал специалист.