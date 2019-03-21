В Литве начался ремонт самой плохой дороги - будет ограничено движение на Молетском шоссе

Дорогу A14, или шоссе, ведущее от Вильнюса до Молетай, нередко называют самой ужасной в Литве. Она отличается некачественным покрытием, там часто случаются ДТП и фиксируется большой поток транзитных автомобилей. В этом году часть этой дороги отремонтируют.

Литовская дирекция автомобильных дорог (ЛДАД) сообщает, что полностью будет закрыт участок дороги (со стороны Вильнюса) на 17,6-20,8 километрах.

Закрывают обе полосы, поэтому машины направляют на параллельные дороги - Раудондварис-Гедрайчай-Молетай и Вевис-Майшягала-Неменчине.

Kelias A14 Vilnius-Utena bus remontuojamas iki spalio, vairuotojams teks naudotis apylanka Foto: LAKD nuotr.

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ЛДАД предупреждает, что, планируя свой путь, водителям надо принимать этот факт во внимание и выезжать заранее, поскольку в месте, где будут проводить ремонтные работы, возможны заторы. Можно предположить, что летом заторы будут еще больше, поскольку ремонт займет немало времени.

Представитель ЛДАД Аушра Рамошкайте сказала DELFI, что в соответствии с договором, ремонт дороги должен завершиться 16 октября. До этого времени водителям придется пользоваться объездной дорогой.

На вышеупомянутом участке ремонтируют два отрезка. Один – 16-16,8 км и другой – 17,64-20,84 км.

На этом участке, по словам Рамошкайте, реконструируют дорожное покрытие, оборудуют 4 полосы. Появится пешеходный виадук над дорогой и подземный пешеходный переход.

Кроме того, по словам Рамошкайте, появятся пешеходные и велодорожки, защиты от шума, освещение.

По словам представителя ЛДАД, есть договоры и о ремонте еще двух участков этой дороги. Хотят привести в порядок участки 16,8-17,64 км и 20,84-21,5 км. Однако в этом году подрядчик только должен подготовить технический проект работ.