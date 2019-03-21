Погода: придет долгожданное весеннее тепло

В ночь на четверг через Литву пройдет атмосферный фронт, который принесет небольшие осадки (в основном дождь).

Температура будет выше нуля. Днем пройдет еще один атмосферный фронт. На этот раз теплый. Он принесет дождь и морось. Небо останется пасмурным.

Прояснения будут редкими. Местами ожидается туман. Будет дуть западный, юго-западный ветер. Воздух прогреется до 5-10 градусов. В большинстве районов будет 6-9, около моря 5 градусов тепла. И только местами в южных районах воздух прогреется до 10 градусов тепла.

В пятницу ночью будет идти дождь. Западный, северо-западный ветер похолодания не принесет. Температура воздуха будет 2-7 градусов тепла. Днем без осадков. Воздух прогреется до 6-11 градусов.

В выходные будет облачно, возможны осадки, но будет теплее. Усилится юго-западный, западный ветер. В субботу будет 7-12, местами до 14 градусов тепла.