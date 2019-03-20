В Сейме Литвы не поддержали предложение назвать фамилии признавшихся агентов КГБ

Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы не поддержал предложение обнародовать фамилии бывших агентов КГБ, сделавших добровольное признание.

Такое решение комитет принял в среду после рассмотрения проекта Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС) о том, чтобы были обнародованы фамилии считающихся государственной тайной фамилии бывших сотрудников КГБ.

Предложение обнародовать фамилии признавшихся экс-сотрудников КГБ не поддержали ни Департамент госбезопасности (ДГБ), ни Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ), аргументируя тем, что государство призвало людей сделать добровольное признание, обещав взамен молчание.

Участвовавший в заседании КНБО замдиректор ДГБ Вайдотас Мажейка также отметил, что если обнародовать фамилии признавшихся, то российским службам станут ясны непризнавшиеся, что позволит их шантажировать.

"Наше мнение не меняется из-за угроз, которыми чревато сокращение сроков засекречивания, мы по-прежнему придерживаемся мнения, что принятое в 2015 году решение должно оставаться таким, какое есть. Это достаточный временной срок, чтобы в силу объективных причин для служб враждебных государств исчезло основание действовать", - сказал В. Мажейка.

"Часть лиц признала, они свою вероятную потенциальную угрозу ликвидировали, и сейчас искусственно увеличивать угрозу, предавая их огласке, создавая возможности для служб снова действовать против безопасности нашего государства, оснований нет", - сказал заместитель главы ДГБ.

Руководитель ЦИГРЖЛ Бируте Бураускайте сказала, что центр стоит на идентичной позиции.

"Государство не только дало свое обещание в отношении этих людей, и те, кто пришел и признался, сделали определенный шаг лояльности государству, они доверились государству",- сказала Б. Бураускайте журналистам после заседания комитета.

После восстановления независимости в 1990 году Верховный совет Литвы принял постановление с призывом к сотрудникам КГБ "определиться и прекратить оказывать помощь органам КГБ СССР".

Одновременно было гарантировано, что ни один человек, не совершивший тяжких преступлений против жителей Литвы и отказавшийся поддерживать дальнейшие связи с советской безопасностью, а также его семья и близкие не будут подвергаться преследованиям.

В настоящее время информация о признавшихся экс-сотрудниках КГБ засекречена на 75 лет. Не сделавших признания бывших секретных агентов КГБ, опираясь на архивные данные, выявила Люстрационная комиссия и обнародовала их фамилии.

Вступивший в 2000 году в силу закон позволил бывшим сотрудникам КГБ и других советских спецслужб, а также их секретным сотрудникам сделать признание и зарегистрироваться в специальной комиссии с засекречиванием их данных. Скрывшим свое связанное с КГБ прошлое грозило обнародование и некоторые ограничения профессиональной деятельности.

Возможность сделать признание была и раньше - в 1991–1992 годах - временной комиссии Верховного совета.

Инициировавшие поправки об обнародовании представители ИАПЛ - СХС стоят на позиции, что государство уже достаточно долго держало в секрете фамилии этих лиц, а продолжать это делать было бы несправедливо по отношению к бывшим диссидентам.

Когда были объявлены сроки добровольного признания, признание о своем сотрудничестве с секретными службами СССР Люстрационной комиссии сделали 1589 человек.

На основании сохранившихся документальных материалов КГБ делается предположение, что в 1940–1991 годах с КГБ СССР тайно сотрудничало около 118 тыс. лиц.

Как говорят историки, часть архивных документов в Литве могла быть уничтожена, а немалая часть - вывезена в Россию.