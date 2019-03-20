У холма Наполеона в Каунасе увековечена память о его переправе через Неман

У Каунасского Холма Наполена (городище Йиеся) увековечена память об исторической переправе Французского императора через Неман.

Информационные стенды о переправе во вторник официально открыли посол Франции в Литве Клэр Линьер-Кунат и мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис.

Есть предположение о том, что Наполеон наблюдал за переправой своей армии в 1812 году именно с этого холма.

"Я верю, что это место побудит каунасцев и гостей города интересоваться историей и позволит любоваться прекрасной панорамой, которую видел Наполеон", – сказал на мероприятии мэр Каунаса.

На стендах, установленных у подножья и на смотровой площадке холма изображена картина "Переправа Наполеон через Неман 12 июня 1812 года".

Также обновлена и тропа, лестница, ведущая на смотровую площадку, облагорожена территория.

Высота холма составляет 63,6 метров, к юго-востоку от него в Неман втекает река Йиеся.