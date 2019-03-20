Спикера парламента Литвы неприятно удивила цена на прививку от кори

Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис послушал врачей и решил сделать прививку от кори, поскольку в Литве в последнее время это вирусное заболевание стало встречаться все чаще. Спикера неприятно удивила стоимость вакцины.

"Вчера я делал прививку и узнал, что стоит недешево - 39 евро. Здоровье стоит недешево. Я бы не хотел стать распространителем этого заболевания", - сказал 20 марта в интервью Žinių radijаs Пранцкетис.

По словам спикера, корь - опасное заболевание, оно никуда не делось, поэтому делать прививки надо.

"Это опасное заболевание, когда мы беседовали с профессором В.Усонисом, это было примерно 1,5 года назад, были странные заявления, что прививки - это глупость. Знаете, я скажу словами очень старого врача, которая после войны ходила делать прививки детям. Она говорила, что мир не создал ничего лучше, чем прививки. Надо доверять тем, кто в этом разбирается", - сказал Пранцкетис.

Он также подчеркнул, что людей из групп риска от кори прививают бесплатно.

Сообщается, что с начала 2019 года в Литве зафиксировано 159 случаев заболевания корью, это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Специалисты Центра инфекционных заболеваний и СПИДа говорят, что ситуация ухудшается. Специалисты отмечают, что корь - вирусное заболевание, от которого нет лекарств. Единственный способ избежать заболевания - это делать прививки.

В Литве детям делают прививки от кори в 15 месяцев и в 6-7 лет. Врачи отмечают, что после одной прививки иммунитет не вырабатывается. С 1964 по 1988 г. в Литве прививки от кори делали только один раз.