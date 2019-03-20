Депутаты определились, как и на какое время можно оставлять детей без взрослых

ELTA ru.DELFI.lt

Парламентский комитет по вопросам социальных дел и труда обсуждал поправки к закону о защите прав детей и одобрил предложение группы депутатов, согласно которому неприсмотром не будут считать ситуацию, когда детей до 6 лет оставили в безопасном месте не более чем на 15 минут с детьми 7-13 лет.

Председатель комитета Риманте Шалашявичюте сказала, что такое решение появилось после того как обобщили предложения Рамунаса Карбаускиса и Риты Тамашюнене. Статьи по теме: Ребенка до 6 лет предлагают оставлять со старшими детьми не больше чем на 15 минут "Мы много дискутировали о времени, сколько это должно быть - 15 минут или 30 минут. Однако есть такие ситуации, когда мама или папа, присматривающие за ребенком, могут решить проблему в течение 15 минут, оставив ребенка другому ребенку (постарше), который может за ним присмотреть, в безопасном месте", - сказала Шалашявичюте. Депутат Римантас Дагис отметил, что депутаты учли названные Конституционным судом категории, и в вопросе 15 минут был найден компромисс. "Первоначальная формулировка "кратковременный" была более привычной, но Конституционный суд постановил, что нужно ввести основной критерий, за что вводят санкции, поэтому надо было что-то написать. Тогда пришел согласованный министерством такой вариант, и я принимаю его как компромиссный. Мы впервые получили возможность решать такие вопросы", - сказал Дагис. На заседании парламента поправки к этому закону обсудят 26 марта.

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