Новшества в системе подачи деклараций: изменения коснутся родителей

Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ) 20 марта официально открыла начало подачи деклараций. В этом году жителей ждут несколько новшеств.

С 2019 года можно выделить дополнительный 1% подоходного налога профсоюзам, кроме того, 2019 год - последний год, когда можно подать бумажную заявку на перевод части подоходного налога.

Как обычно, жители должны подать декларации и заплатить налоги до 2 мая 2019 года.

Представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене на пресс-конференции сказала, что в этом году 1,9 млн. жителей получили уже сформированные декларации, 1,4 млн. из них - это уже заполненные декларации, их достаточно просмотреть в системе и подать.

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По данным ГНИ, жители уже подали больше 26 000 деклараций.

По словам представителей ГНИ, декларации в обязательном порядке должны подавать те жители, которые занимались индивидуальной деятельностью или получили доходы, с которых необходимо платить налоги, а также декларации должны заполнить те жители, которые заполняют декларации в силу занимаемой должности (политики, служащие и др.) и, конечно же, все жители, которые хотят воспользоваться налоговыми льготами и вернуть часть налогов.

Декларации также надо подавать и в тех случаях, если был применен слишком большой необлагаемый налогами минимум. Таким людям придется вернуть переплату, если ННМ не был применен, то человеку вернут лишние деньги.

Льготами могут воспользоваться те жители, которые в 2018 году платили ипотечные кредиты, взносы по страхованию жизни, взносы в пенсионные фонды III ступени или за учебу в вузе.

Важно помнить, что до 1 июля 2019 года жители могут декларировать "забытые" доходы и заплатить налоги безо всяких штрафов и пени.

Это значит, что надо уточнить декларацию за 2017 или более ранний год и заплатить налоги.

"Такую возможность предоставляют первый и единственный раз. Чтобы ею воспользоваться, надо заполнить или уточнить декларацию", – сказала Алюконите-Шнирене.

Однако будут и новшества. Во-первых, жители получат возможность 1% своих подоходных налогов переводить профсоюзам.

"Форма декларации в этом году остается прежней, как и порядок подачи, поэтому каких-то значительных перемен не будет", – сказала представитель ГНИ.

Она напомнила, что в этом году новшество ждет родителей.

"В этом году родителям не надо думать о том, как правильно заполнить данные о дополнительном необлагаемом налогами размере (17 пункт декларации). Сейчас нет возможности вернуть деньги за детей", – заметила специалист.

Кроме того, 2019 год будет последним, когда можно подавать бумажный вариант заявки на перевод части подоходного налога. С 2020 года такая заявки будут принимать только в электронном формате.