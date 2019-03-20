С апреля вступает в силу новый закон, который касается молодых водителей

С 1 апреля 2019 года в Литве увеличивают срок годности водительского удостоверения молодых водителей до 3 лет. Молодые водители смогут поменять права через два года, как это делают сейчас, но им не придется спешить, чтобы успеть сделать это за 10 дней до конца срока действия.

На замену документа у водителей будет год. Такое решение было принято для удобства водителей, чтобы у них было дополнительное время на случай если придется дополнительно сдавать какие-то экзамены.

По словам заместителя главы Regitrа Саулюса Шуминаса, это не означает, что отныне молодой водитель будет ездить с "кленовым листом" 3 года. Порядок останется прежним, просто продлят срок действия документа. По словам эксперта, это хорошее решение, поскольку в жизни бывают разные ситуации, не все успевают вовремя поменять документ, и эта приводит к некоторым неудобствам.

"Представьте себе ситуацию: человек поехал отдыхать за границу, и тут истекает срок годности его документа. Вернувшись в Литву, он не может управлять автомобилем, поскольку права не действительны. Перед отъездом поменять тоже невозможно, поскольку дается срок 10 дней до конца срока действия. Значит новый порядок поможет избежать таких ситуаций, на обмен документа будет год", – сказал Шуминас.

Удобнее будет и тем молодым водителям, которые нарушили ПДД, поэтому им надо пройти дополнительное обучение.

"Если человек совершил одно из 9 предусмотренных в ПДД нарушений, то ему придется повторить курс обучения. Если человек этого не сделает, его лишают прав, вернуть их можно, только пересдав на права. Поэтому таким водителям новый порядок тоже пойдет на пользу, они успеют окончить курсы", – сказал Шуминас.

Важно отметить, что до 31 марта 2019 года будет действовать прежний порядок.

Regitra напоминает, что поменять права молодого водителя на права, действующие 10 лет можно по интернету. Документ доставляют на дом. Никакие дополнительные справки, документы и фотографии представлять не надо.