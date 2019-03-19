В Вильнюсском районе появилась новая прогулочная тропа

Если бы автор статьи не занимался поиском новых прогулочных троп, то вряд ли бы нашел это новое место.

Если ехать из Вильнюса в сторону Пабярже, то на окраине деревни Даучёнис (за Пикелишкес) можно найти парк отдыха, но найти дорогу к нему непросто. Найти его удалось благодаря информации участников форума miestai.net.

"Добро пожаловать" – встречает парк приехавших надписью на деревянной арке. Рядом стоят стенды, сообщающие, что прогулочная тропа была оборудована на деньги Евросоюза.

Daučionių rekreacinis parkas Foto: nesedeknamuose.lt

Все дорожки в парке из деревянных настилов, общая протяженность троп - 800 м. С автомобильной стоянки можно дойти до пруда, а там выбирать, куда идти - к аттракционам или на прогулочную тропу.

Недалеко от этого парка есть несколько озер, рядом с прудом есть две раздевалки. Но кто будет купаться в пруду, если рядом есть озера? Трудно себе представить, что в этот парк будет приезжать много отдыхающих, несмотря на то, что он прекрасно оборудован.

Daučionių rekreacinis parkas Foto: nesedeknamuose.lt

Пока одни купаются, другие могут провести время на аттракционах - видно такой была задумка инициаторов идеи. В парке есть качели, игровые комплексы и горки.

Несмотря на небольшое количество посетителей, парк незапущенный.

Daučionių rekreacinis parkas Foto: nesedeknamuose.lt

В парке есть не только множество беседок, скамеек, указателей, аттракционов, урн для мусора, но и туалетов. Когда идешь по тропе, думаешь, на что тут смотреть, протяженность дороги 600 м, и на этом пути встречаются 4 туалета.

Это настоящий прогулочный парк среди уличных туалетов. На этой тропе нет ни одного стенда, но из-за большого числа уличных туалетов он несомненно попадет в Литовскую книгу рекордов Гиннесса.

Daučionių rekreacinis parkas Foto: nesedeknamuose.lt

Та же Европа, на деньги которой был оборудован парк, обязала своих членов избавиться от уличных туалетов и оборудовать городскую канализацию. Конечно, дала и деньги на это, но Литва не слишком успешна на этом поприще, поэтому ей грозит миллионный штраф. Пока одно ведомство использует деньги на упразднение уличных туалетов, другое одобряет проекты, в рамках которых устанавливают эти туалеты.

Daučionių rekreacinis parkas Foto: nesedeknamuose.lt

Если вы любите проводить время на природе и открывать новые места – стоит приехать в Даучёнис. Хотя бы раз. Обязательно ознакомьтесь с правилами поведения, поскольку подобные музейные экспонаты под открытым небом можно увидеть только в рамках проектов, осуществленных на деньги ЕС.

Daučionių rekreacinis parkas Foto: nesedeknamuose.lt

Кстати, время посещения тропы с 10 до 20 ч., так что не засиживайтесь.