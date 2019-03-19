Глава ЦБ Литвы: скандалы с возможным отмыванием денег не должны вынудить уйти банки Швеции

Председатель правления Центробанка Литвы (ЦБ) Витас Василяускас заявил, что нет признаков того, что возникшие в последнее время скандалы с возможным отмыванием денег могли бы обусловить уход шведских банков из Балтийских стран.

"Я бы точно не решился говорить об уходе. (...) По крайней мере, мы никаких противопоказаний не видим (...) Но если отвечать на вопрос о том, спокойно ли, конечно неспокойно. Ведь концентрация действительно значительная, и любое движение оказало бы влияние на экономику", – заявил Василяускас на пресс-конференции во вторник.

По его словам, за превенцию отмывания денег, в первую очередь, ответственны сами банки.

"Первая линия фронта - это коммерческие банки. Вторая линия фронта - Центробанк Литвы (...). И потом Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) (...) – мы очень тесно сотрудничаем с СРФП. В 2017 году мы провели около 9 инспекций в связи превенцией отмывания денег, 3 из них были с СРФП. В прошлом году 4, а в 2 из них с СРФП", – сказал Василяускас.

Он отметил, что банковский сектор Литвы никогда не имел видов на бизнес и деньги нерезидентов, в Литве меньше всего вкладов иностранных граждан и компаний (нерезидентов) в Балтийском регионе.