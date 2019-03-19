Дирекция автомобильных дорог предупреждает: на магистрали стадо зубров

19 марта утром Литовская дирекция автомобильных дорог предупреждает водителей о том, что на магистрали появилось стадо зубров, пишет Sekundė.

Рядом с магистральной дорогой A8 Паневежис–Аристава–Ситкунай на участке между 27 и 34 км, между Трускавой и Рамигалой, мигрирует стадо зубров. Сообщают, что животные могут неожиданно выйти на дорогу, поэтому водители должны проявлять бдительность.

Портал GRYNAS.lt напоминает, что в последнее время в Литве значительно растет количество зубров. В 2012 г. на воле жили 82 зубра, а в 2016 г. – уже 182.

Зубры в межвоенной Литве были уничтожены (в Беловежской пуще их уничтожили в 1919, на Кавказе в 1927 г.). Однако около 50 зубров осталось в зоопарках.

Международная община защитников природы занялась восстановлением популяции этих лесных великанов. Поляки первыми выпустили стадо зубров в Беловежскую пущу. В Литву зубров привезли из зубровника в России в 1969-1972 гг. Тогда в загоны Пашиляйского зубровника (Паневежский район) привезли 10 зубров. С 1973 г. родившихся в Пашиляй зубров стали выпускать на волю. В 1981 г. 15 зубров оказались на воле после того, как снесли ограждение в зубровнике.