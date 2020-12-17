Режиссер Гурфинкель о стремлении белорусов к свободе: "Ты не можешь быть счастливым рядом с несчастными соседями"

«Неожиданное счастье, когда жизнь изменяет технологию творческой работы, и когда ты можешь работать с актерами, которые являются свидетелями, непосредственными участниками реальных событий. Это тот редкий случай, когда реальность превыше искусства», – говорит режиссер Владимир Гурфинкель. Он руководил необычным спектаклем, который был создан и снят на камеру в Русском драматическом театре Литвы. Спектакль «Kvėpuojame drauge / Дыхаем разам / Дышим вместе» актеры и режиссеры из Беларуси создавали вместе с живущими в Литве актерами. Рассказы и переживания актеров объединил в своей пьесе писатель и драматург Марюс Ивашкявичюс.

Русский драматический театр Литвы свой спектакль посвящает поддержке демократии в Беларуси. Меценат проекта – «SBA grupė», зрители смогут увидеть спектакль 21 декабря, в понедельник, в 21.30, на телеканале LRT Plius.

Художественный руководитель международного проекта Владимир Гурфинкель говорит, что самое главное в этом творческом процессе – честный рассказ о реальных событиях и людях в Беларуси. «Когда ужасные события происходят совсем рядом, самое главное требование, которым хочется руководствоваться, – абсолютно честный рассказ», – говорит режиссер.

С этим согласен и работающий вместе с ним режиссер из Беларуси Александр Марченко, утверждающий, что этот проект ему самому прежде всего рассказывает о природе человека и о том, как она проявляется, сталкиваясь с потрясениями. «Хочу рассказать о человеке, не вызывая реакции отторжения», – говорит почти три недели репетировавший в Вильнюсе, в Русском драматическом театре Литвы, режиссер.

Руководитель спектакля Владимир Гурфинкель открыто признается, что на этот раз ему был брошен серьезный вызов, – все его знания по режиссуре, личный опыт и понимание искусства оказались абсолютно не подходящими для такой работы. «Я очень удивился, когда оказался не готов к такой форме повествования. А почувствовать свою неподготовленность к чему-то в искусстве – это огромное счастье», – улыбаясь, рассказывает режиссер. Он убежден, что сосед должен быть важен для соседа: «Брата нам дает мать, а соседа – Бог. Сосед – самый большой подарок судьбы, поэтому нельзя быть без соседей, близких твоему сердцу. Каждый человек хочет, чтобы те, кто находится рядом с ним, были счастливы, но ведь нельзя быть счастливым рядом с несчастными соседями или соседним государством».

Корни самого режиссера – в Беларуси, в Гомельской области родилась прабабушка Владимира Гурфинкеля. Его родственники участвовали в восстановлении послевоенной архитектуры Минска: дядя был главным конструктором огромного производственного объединения в Минске. «Так что, с Беларусью связана моя личная история, не творческая, – рассказывает режиссер. – Раньше я видел красивых людей в Беларуси, которые ходили подавленными. Это было видно, об этом свидетельствовали их фигуры. А этим летом в интернете я увидел людей, в поведении и осанке которых появилась пластичность – они уже не извиняются, а настаивают, что они такие и есть. И в этом прелесть! Мне кажется, что в Беларуси много невероятно красивых людей, смотрящих несчастными глазами. Хотелось бы, чтобы эти глаза сияли счастьем».

На сцене театра режиссер Владимир Гурфинкель и драматург Марюс Ивашкявичюс встретились впервые. «Марюс очень чувствительный человек, социально чувствующий этот мир, замечательный своей амбициозностью, – не сомневается режиссер. – Я не сказал бы, что то, что он пишет – это пьеса. При написании текста Марюс отталкивается от материала, который уже существует: все вместе мы пытаемся структурировать реальность и, стремясь быть максимально честными, каждый, выполняя свою работу, старается применять свои способности».

Владимир Гурфинкель родился в Украине, в 1984 г. закончил Киевский государственный институт культуры, в 1990 г. получил диплом режиссера театра в Санкт-Петербургском институте театра, музыки и кино, защитил степень доктора наук. Ставил спектакли в Киеве, Севастополе, Баку, Норильске, Красноярске, Новосибирске, Санкт-Петербурге. Руководил и работал главным режиссером в театрах Свердловска и Перми, в 2012-2013 гг. был художественным руководителем масштабного фестиваля «Белые ночи в Перми», а в 2014-2017 гг. – фестиваля-форума «Пространство режиссуры». В. Гурфинкель активно работает как педагог по театральному искусству, ведет театральные лаборатории за границей: в Италии, Монголии, Вьетнаме, Болгарии, Франции, США.

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