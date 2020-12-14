Скончался британский автор романов про шпионов Джон ле Карре

Писатель Джон ле Карре умер от пневмонии в возрасте 89 лет. Сам бывший агент британских спецслужб, он много писал о противостоянии Советского Союза и Запада в годы холодной войны.

Британский писатель и автор романов про спецагентов Джон ле Карре (настоящее имя - Дэвид Джон Мур Корнуэлл), известный, в частности, по детективному триллеру "Шпион, выйди вон!" и одноименному фильму, скончался в графстве Корнуолл на 90-м году жизни. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщил его литературный агент и глава издательского дома The Curtis Brown Group Джонни Геллер. Члены семьи писателя уточнили, что он умер от пневмонии.

"Такого, как он, больше не будет. Его потерю ощутит каждый книголюб, каждый, кого интересует человеческая природа, - отметил Геллер. - Наши мысли сейчас с его четырьмя сыновьями, их семьями, и его женой Джейн".

Ле Карре много писал о противостоянии Советского Союза и Запада в годы холодной войны. Как уточняли, в частности, составители Оксфордского словаря английского языка, с легкой руки автора в широкий оборот вошли такие использовавшиеся спецслужбами термины, как "mole" ("крот"), "honey pot" ("ловушка для тех, кто пытается получить несанкционированный доступ к информационным системам"), "pavement artist" ("агент, занимающийся слежкой").

Джон ле Карре родился в октябре 1931 года в Пуле, на английском побережье Ла-Манша. Он проходил военную службу в Австрии, в составе Британского разведывательного корпуса. Позднее учился в Оксфорде. Ле Карре работал на британскую контрразведку MI5, затем - на разведслужбу MI6. За полувековую карьеру написал не менее 22 романов. Среди наиболее известных - "Русский дом", "Шпион, пришедший с холода". Был знаком с Иосифом Бродским. По воспоминаниям Ле Карре, он обедал с поэтом осенью 1987 года, когда стало известно о присуждении тому Нобелевской премии по литературе.

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