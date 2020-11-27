В РДТЛ рождается уникальный проект "Дыхаем разам. Дышим вместе" в поддержку демократии в Беларуси

В Русском драматическом театре Литвы (РДТЛ), в поддержку демократического движения в Беларуси, начался творческий процесс по созданию документальной драмы «Дыхаем разам. Дышим вместе». В уникальном театральном проекте заняты актеры РДТЛ и приехавшие в Вильнюс белорусские актеры и режиссеры, которые лично принимали участие в событиях последних месяцев в Беларуси и могут поделиться волнующим человеческим опытом.

Документальная драма основана на фактических документах и личных рассказах актеров, также на текстах писателей Марюса Ивашкявичюса. Руководит проектом режиссер Владимир Гурфинкель, с актерами работают белорусские режиссеры Александр Марченко и Александр Янушкевич.

По словам руководителя проекта В. Гурфинкеля, в РДТЛ рождается даже не спектакль, а какое-то коллективное высказывание, в котором участвуют даже несколько режиссеров, какое-то количество актеров, несколько музыкантов. Прежде всего они – люди, лично сопричастные к событиям в Беларуси, непосредственные участники и свидетели этих событий, и только потом – творцы, люди искусства.

«Это особенный спектакль, потому что мы хотим кое-что сказать нашим зрителям, всем небезразличным сердечным людям, которые способны сопереживать другим людям. Мы хотим сказать об этом при помощи документальных текстов и на их базе попробовать осознать, что это за народ, люди, которые, даже проявляя невероятную активность и протестуя против обмана, снимают обувь, чтобы на улице встать на лавочку и помахать флагом; эти люди собираются на демонстрации и, увидев красный свет светофора, останавливаются, чтобы пропустить машины... Или – многотысячная колонна, которая идет по проезжей части, но не наступает на велодорожки… Мне кажется, что это самая прекрасная революция на свете», – говорит В. Гурфинкель о демократическом движении в Беларуси.

Уже на первой встрече участники проекта не только познакомились друг с другом, но и тепло общались, вспоминали своих друзей из Беларуси и Литвы, общие встречи, визиты и совместные путешествия, а после начала демонстраций протеста в Беларуси, они каждый раз связывались друг с другом, поддерживали морально и духовно подбадривали.

«Никто не мог поверить, что эти события перерастут в движение такого масштаба, в подавляющую силу. Вы, наши друзья белорусы, необычно мирные и дружелюбные люди, вам не чуждо отличное чувство юмора, находчивость перед лицом опасности. Мы поддерживаем вас всем сердцем, искренне переживаем вместе с вами вашу боль, беспокойство и множество других чувств», – волнуясь, говорили участвующие в проекте актеры РДТЛ. Коллеги-белорусы подтверждают, что поддержка Литвы и быстрая реакция на события для демократического общества Беларуси важна и очень ощущается, вдохновляет объединяться и творить.

Участники проекта говорят, что они счастливы иметь возможность творить вместе и благодарны РДТЛ за идею проекта и способ его реализации, когда действие строится на оценке фактов и художественных высказываниях от собственного имени о том, как каждый участник лично переживает события в Беларуси. «Поэтому мы придумали очень необычный жанр, в котором переплетаются художественная, документальная и абсолютно личная часть, говоря по-другому, – союз вербатима, документов и искусства», – говорит руководитель проекта.

В проекте «Дыхаем разам. Дышим вместе» принимают участие девять творческих деятелей из Беларуси и шесть актеров РДТЛ: Александра Метальникова, Евгения Гладий, Евгения Русакова, Дмитрий Денисюк, Артур Своробович и Андрюс Даряла.

Премьера документальной драмы планируется в декабре.

Основной меценат проекта ЗАО «SBA».

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