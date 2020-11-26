Умер итальянский лингвист, известный балтист Гвидо Микелини

Умер известный итальянский балтист, профессор Пармского университета Гвидо Микелини, сообщило в четверг Министерство образования, науки и спорта Литвы.

Временный министр Альгирдас Монкявичюс выразил соболезнования, отметив, что это огромная потеря для мирового сообщества балтистов и для литовской культуры.

"Профессор Г. Микелини сыграл значительную роль в литуанистике - в изучении письменного наследия Малой Литвы (сейчас - Калининградская область России - ред.) и в балтистике - в изучении истории прусского и балтийских языков. Он также был послом литовской культуры и литературы в Италии - он представлял своими переводами и статьями итальянцам литовскую литературу, историю, культуру, участвовал в научной и культурной жизни не только Италии, но и Литвы", - сказал А. Монкявичюс.

Г. Микелини защитил диссертацию доктора и работу на соискание степени хабилитированного доктора в Вильнюсском университете, он изучал и публиковал тексты Симонаса Вайшнораса, Мартинаса Мажвидаса, Йонаса Бреткунаса и т. д.

Ученый также изучал проблемы истории прусского и балтийских языков, переводил на итальянский язык произведения литовской художественной литературы, публиковал статьи об истории Литвы, связях литовской и итальянской культур.

Г. Микелини был иностранным членом Литовской академии наук, был награжден за заслуги орденом Великого князя Литовского Гедиминаса, медалью Министерства культуры Литвы.

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