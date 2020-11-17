Умер режиссер Роман Виктюк

Российский театральный режиссер Роман Виктюк умер в возрасте 84 лет. Ранее он перенес коронавирус, сообщает bbcrussian.com.

"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня", - сообщили в театре Романа Виктюка агентству ТАСС.

27 октября в театре сообщили, что Виктюк находится в больнице с коронавирусом. На следующий день пресс-атташе театра заявила, что режиссер восстанавливается после перенесенного Covid-19.

"Сегодня у нашего дорого лидера Романа Григорьевича день рождения - ему исполняется 84 года. Мы хотели устроить праздник в его честь, но вирус помешал. Роман Григорьевич сейчас в больнице, состояние у него удовлетворительное, и он продолжит восстанавливаться под наблюдением врачей после перенесенного коронавируса. Но мы, конечно, будем его чествовать", - говорила она.

2 ноября в театре сообщили, что Виктюк идет на поправку, но пока остается в больнице под наблюдением врачей.

Роман Виктюк - театральный режиссёр. Родился в 1936 году во Львове, который входил тогда в состав Польши. В середине 1950-х он окончил ГИТИС. По окончании в 1956 году актёрского факультета работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса.

В Литве режиссер проработал 4 года, где поставил целый ряд спектаклей: "Чёрная комедия", по пьесе П.Шеффера, "Встречи и расставания" ("Прошлым летом в Чулимске"), по пьесе А.Вампилова, "Принцесса и дровосек", по пьесе Г. Б. Волчек и М. И. Микаэлян, "Валентин и Валентина", по пьесе М.Рощина, и другие.

"В Литве я впервые в жизни я столкнулся с партийным человеком, который меня не просто обожал: я мог репетировать, повернуться и увидеть его в зале. Он единственный из партийных деятелей, кого я прилетел хоронить. Когда похоронная процессия проезжала мимо дома, где он жил, вышла его жена, она попросила меня зайти и сказала: «Он вас очень любил и оберегал", - рассказывал режиссер в интервью изданию "Звёздный бульвар".

С 1970-х годов ставил спектакли в театрах Москвы.

В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой самый известный спектакль - "Служанки" по пьесе Жана Жене, в котором все роли играли мужчины. В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка, первой постановкой стал спектакль "М. Баттерфляй". Всего на счету режиссёра более 250 спектаклей.

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