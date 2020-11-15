4 причины имитации мужского оргазма

Считается, что имитация оргазма — сугубо “женская” прерогатива. Ведь они сложнее устроены физиологически, поэтому реже достигаем настоящего пика наслаждения. А вот мужчины — совсем другое дело. У них все просто… Но как бы не так, — удивляются 7 sisters.

На самом деле, мужчины тоже умеют быть актерами и могут имитировать оргазм не хуже женщин. Как это происходит? Если вы занимаетесь защищенным сексом, то проблемы нет. Так как презерватив не полностью прозрачный, то семенную жидкость можно и не увидеть (особенно, если в комнате полумрак). Девушка ничего не заподозрит, если ее партнер умеет достаточно хорошо стонать.

Если же речь идет о сексе без презерватива, то мужчина может оправдывать все тем, что до интима с вами он уже успел удовлетворить себя сам (например, чтобы продлить ваш половой акт). И сейчас у него просто случился “сухой” оргазм.

Женщины часто имитируют оргазм, потому что не хотят расстроить своего партнера. Почему же это делают мужчины? Оказывается, причины очень похожи.

Они не хотят обидеть женщин



Да, у мужчин тоже есть сердце, и они могут переживать, что отсутствие оргазма как-то заденет чувства их партнерши. Потому что мы привыкли, что в сексе самое главное — это получить удовлетворение. А если этого не случилось, то, значит, секс у вас был так себе. Из-за этого девушка может начать сомневаться и искать причины в себе. Чтобы этого избежать (и сохранить ее самооценку), мужчины могут прибегать к ухищрениям.



Им хочется, чтобы секс побыстрее закончился



Не всегда желания совпадают с возможностями. Мужчина может устать на работе или его мысли будет занимать предстоящая выплата по ипотеке. Иногда мы хотим близости, но физических или моральных сил для этого у нас недостаточно. Поэтому, если у мужчины все-таки состоялся секс, имитация оргазма здесь — самый простой вариант побыстрее все закончить. По крайней мере, это легче, чем объяснять реальную причину.



Они не умеют разговаривать о сексе (и вообще об отношениях)



И поэтому, им проще подыграть, чем поделиться проблемой с кем-то. Особенно со своей второй половинкой.



Мужчина боится, что женщина усомнится в его маскулинности



Некоторые парни считают оргазм неотъемлемой частью секса. А его отсутствие для них — это показатель “мужской неполноценности”. Они думают, что если не смогли его получить, то это значит, что с ними что-то не так. Такие мужчины очень боятся показаться недостаточно мужественными. И именно поэтому они имитируют. Чтобы партнерша не подумала про них плохо.



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