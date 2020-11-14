Умер известный актер и режиссер Армен Джигарханян

Выдающийся артист скончался на 86-м году жизни. Лауреат многочисленных премий умер из-за болезней и возраста, сообщил представитель Джигарханяна.

Известный российский актер и режиссер Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни. "К сожалению, Армен Борисович скончался. Сердце остановилось в шесть утра", - сообщил друг и официальный представитель артиста Артур Согомонян в субботу, 14 ноября. По его словам, причиной смерти стали возраст и болезни артиста.

Известие о кончине прославленного артиста подтвердил и представитель театра Джигарханяна. "Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя", - сказал представитель в интервью РИА "Новости".

Лауреат многочисленных премий

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Джигарханян прославился благодаря ролям в таких фильмах, как "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца".

Армен Джигарханян - лауреат многочисленных премий и наград. В числе прочего он был удостоен званий народного артиста СССР, РСФСР и Армянской ССР.

В апреле 2018 года Армен Джигарханян был госпитализирован в одну из московских клиник с инфарктом, находился в коме. После выздоровления он вернулся к репетициям в театре. Затем последовало еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не выявляли. Впоследствии он неоднократно проходил плановые обследования в больницах.

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