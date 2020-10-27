Репертуар Русского драматического театра Литвы на ноябрь

Русский драматический театр Литвы представляет репертуар на ноябрь 2020 г.

4 ноября, среда, 18:30 ч. Джордж Бернард Шоу «Пигмалион». Реж. Линда Урбона. Спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

8 ноября, воскресенье, 18:30 ч. «Одинокий человеческий голос». По книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Реж. Владимир Дорондов. Моноспектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. 10 мин. Малая сцена.

11 ноября, среда, 18:30 ч. Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 35 мин.

12 ноября, четверг, 18:30 ч. Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 35 мин.

13 ноября, пятница, 18:30 ч. Джон Мисто «Мадам Рубинштейн». Реж. Раймундас Банионис. Комическая драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

15 ноября, воскресенье, 12:00 ч. и 15:00 ч. Aлександр Пушкин «Сказка о царе Салтане». Реж. Петр Васильев. Спектакль в двух частях для всей семьи на русском языке. Продолжительность 1 ч. 45 мин.

22 ноября, воскресенье, 18:30 ч. Премьера! «Воля». По произведениям Василия Шукшина. Реж. Владимир Гурфинкель. Простая жизнь в одном действии на русском языке, с литовскими титрами. 1 ч. 50 мин.

24 ноября, вторник, 18:30 ч. Премьера! «Воля». По произведениям Василия Шукшина. Реж. Владимир Гурфинкель. Простая жизнь в одном действии на русском языке, с литовскими титрами. 1 ч. 50 мин.

26 ноября, четверг, 18:30 ч. «Идиот». Вариация по романам Ф. М. Достоевского «Идиот» и «Бесы». Реж. Aгнюс Янкявичюс. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 30 мин.

28 ноября, суббота, 15:00 ч. и 17:00 ч. «Муха». По стихам для детей поэтa Ренаты Мухи. Реж. Агне Сунклодайте. Спектакль-игра для детей дошкольного и младшего школьного возраста и всей семьи на русском языке. Продолжительность 1 ч. Малая сцена.

28 ноября, суббота, 18:30 ч. Премьера! Михаил Дурненков «Утопия». Реж. Филипп Лось. Трагикомедия в одном действии на русском языке, с литовскими титрами.

29 ноября, воскресенье, 13:00 ч. и 15:00 ч. «Муха». По стихам для детей поэтa Ренаты Мухи. Реж. Агне Сунклодайте. Спектакль-игра для детей дошкольного и младшего школьного возраста и всей семьи на русском языке. Продолжительность 1 ч. Малая сцена.

29 ноября, воскресенье, 18:30 ч. Премьера! Михаил Дурненков «Утопия». Реж. Филипп Лось. Трагикомедия в одном действии на русском языке, с литовскими титрами.

Билеты продаются в кассе театра и на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt

Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.

Новейшая информация о спектаклях РДТЛ – на сайте театра http://www.rusudrama.lt

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