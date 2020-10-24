Настоящая женщина не боится собственных желаний, но не всегда может прямо сказать мужчине о том, чего ей больше всего хочется в их интимных отношениях. Даже страстная дама может быть слегка застенчивой, особенно в том, что касается постельных утех. Есть вещи, о которых она не решается просить партнера, хотя очень этого желает.
- 1. 5 желаний женщины в постели, о которых она не говорит мужчине
- 2. Она хочет, чтобы мужчина был более настойчивым с ней
- 3. Она хочет, чтобы прелюдия была продолжительной
- 4. Она мечтает о романтике
- 5. Она хочет, чтобы мужчина вел ее
- 6. Она хочет, чтобы мужчина был более откровенным
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