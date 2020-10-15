Литовскую группу The Roop подписал один из крупнейших музыкальных лейблов

Литовская группа The Roop, которая должна была в этом году выступать на Евровидении, подписала контракт с одним из самых крупных музыкальный лейблов - Warner Music Group.

"Это результат долгой и целенаправленной работы. Мы счастливы. Еще раз говорим всем представителям маленьких стран, которыми мы и себя считаем, что мир музыки не имеет границ, мы хотим вдохновить других на то, чтобы не сдаваться, не оставлять свои труды, продолжать работать. Мы верим, что все больше и больше талантов будут замечены в глобальном масштабе", - сказал Вайдотас Валюкявичюс, вокалист The Roop.

Warner Music Group укрепляет свои позиции в Балтийском регионе и объявляет об открытии офиса в Таллинне. Это первый случай, когда Warner Music Baltics, входящая в состав финского подразделения Warner Music Finland, будет иметь физическую базу в этом регионе.

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