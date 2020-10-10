- 1. 7 признаков того, что ваш секс может быть лучше
- 2. Вы оба этого хотите
- 3. Вы обсуждаете друг с другом свои желания
- 4. У вас есть неосуществленные фантазии
- 5. Вы заботитесь об удовольствии друг друга
- 6. Каждый из вас стремится к собственному удовольствию
- 7. Каждый из вас стремится проработать свои страхи и ограничения
- 8. Вы не считаете, что секс хорош не только в начале романа
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