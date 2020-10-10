В Вильнюсе пройдет "Тотальный диктант": проверьте свои знания русского языка

17 октября 2020 года в Вильнюсе уже в третий раз пройдет "Тотальный диктант".

"Тотальный диктант" – это ежегодное мероприятие, цель которого - повысить интерес к русскому языку и популяризировать идею грамотности. Добровольная бесплатная акция, организуемая новосибирским фондом "Тотальный диктант", на общественных началах проводится уже 15 лет и охватывает все больше стран, количество которых уже составляет 81.

В назначенный день в странах, которые примут участие в акции, будет писаться диктант, текст для которого ежегодно создается известными русскоязычными писателями. В нем приглашаются участвовать все, кто хочет проверить уровень своей грамотности.

Девиз Тотального диктанта: "Писать грамотно – модно!"

Тема диктанта этого года – космос.

Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, диктант пройдет в Вильнюсском университете на Филологическом факультете в аудитории В. Кревес 17 октября в 14:00.

Предварительная регистрация обязательна!

Она открыта на сайте http://totaldict.ru/vilnyus/ На диктанте необходимо быть в маске.

Если у желающих не будет возможности прийти на диктант, его можно будет написать онлайн или дома, и затем сдать его на проверку. За более подробной информацией обращайтесь на страницу в фейсбуке https://www.facebook.com/VU-Academiaru-108347150711723

Ссылка на основной сайт: http://totaldict.ru/about/

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