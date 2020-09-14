Актриса Инга Машкарина: спектакль может темных "жучков" души превратить в божьи коровки

Актриса Русского драматического театра Литвы Инга Машкарина создает яркий персонаж Гражданки Киселевой в премьерном спектакле «Воля» по рассказам Василия Шукшина. О своей новой роли, скрупулезной работе с режиссером Владимиром Гурфинкелем и о том, как Шукшин ее не покидает со студенческих лет, актриса рассказывает будущим зрителям премьерного спектакля.

Недопонят он даже в России…

«Нам бы про душу не забыть. Нам бы немножко добрее быть. Нам бы с нашим шумом и треском и большими скоростями не забыть, что мы люди, что мы должны быть… Мы один раз, уж так случилось, живем на земле. Ну, так и будь ты повнимательнее друг к другу, подобрее…» Лучше не скажешь – так Василий Шукшин говорил еще в 1974 году, во время съемок «Калины красной».

Я обожаю Василия Шукшина и как писателя, и как режиссера, и как актера. Шукшин – это явление. Он очень актуален в наше сложное время. Мы все бежим куда-то, суетимся, но мы забыли, что мы все люди, мы думаем, что будем жить вечно. Но никто не знает, что произойдет через пол секунды. Забывать об этом не нужно. Читая его рассказы, чувствуешь, что струнки твоей души звучат, и ты понимаешь, что у тебя есть душа. Я советую всем соприкоснуться с Шукшиным – он поможет понять, бездушны ли вы или с душой, с сердцем или без.

В его рассказах такая глубина – их можно читать и упиваться. Шукшин образовывает –заставляет думать, задуматься, уметь слышать и услышать, понять глубину чувства сострадания, уважения и понимания боли другого человека. Он говорит о судьбах людей, о глубине человеческой души, и не только о деревенских людях – о человеке.

Я видела все его фильмы, читаю его рассказы, иногда перечитываю. На мой взгляд, он не расскрыт до конца как художник, как личность, недопонят даже в России, но его невозможно до конца расскрыть – это непочатый край, это не поле перейти.

Я очень благодарна своему папе, который познакомил меня с миром Шукшина. Первое знакомство произошло, когда я посмотрела гениальный фильм «Калина красная». Я пересматривала его много раз. Советую всем, особенно молодежи, посмотреть этот фильм, и не один раз. В рассказах Шукшина каждый может узнать свою бабушку, дедушку, своих родителей и даже себя. Я думаю, человеку обязательно надо почитать Шукшина. И смотреть внимательно его фильмы.

Опять соприкоснуться с Шукшиным

Я очень рада, что играю одного из персонажей – Гражданку Киселеву из Шукшинского рассказа «Мой зять украл машину дров». Для меня большая честь играть написанную Шукшиным судьбу человека. Я опять встречаюсь с Шукшиным. На первом курсе, сдавая экзамены, я играла эту роль тещи! Тогда мы целиком поставили этот рассказ с нашим педагогом Далей Тамулявичюте. А на третьем курсе мы играли «До третьих петухов» Шукшина, этот студенческий спектакль шел на ура, мы даже повезли эго в Варшаву на фестиваль, где он имел большой успех. Даля Тамулявичюте открыла для меня другую сторону мира Шукшинских рассказов, окунула меня в глубину его творческого мира. Шукшин меня не покидает, что очень радует.

Я очень благодарна режиссеру Владимиру Львовичу Гурфинкелю за то, что он поверил в меня и доверил роль Гражданки Киселевой. О персонаже Киселевой говорить не буду – пусть скажет зритель, который меня в таком образе еще не видел. Идет интересный творческий процесс с режиссером, я у него многому учусь как у режиссера и педагога.

Равнодушным не оставит никого

Мне нравится моя Киселева, работая над ролью, я испытываю большое удоволствие. Надеюсь, мой кайф передастся зрителю.

Я думаю, что после спектакля зритель захочет помолчать и подумать, а потом придет еще раз на спектакль повнимателнее посмотреть, что он упустил, послушать еще раз, казалось бы, простые, но очень важные слова из уст персонажей Шукшина. Там есть где и посмеяться, и поплакать, и задуматься. Равнодушным не оставит никого. Хочется, чтобы зрители из этого спектакля извлекли какой-то урок, и если у них в жизни есть какие-то темные «жучки», чтобы они превратились в божьих коровок.

Я желаю всем счастья, улыбаться почаще и не терять своего человеческого лица, что бы в жизни не произошло.

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