- 1. 10 фактов о сексе, которые скрывают мужчины
- 2. Мы боимся секса с новой женщиной
- 3. Мужчины не находят женщин смешными
- 4. Во время секса мы думаем об алфавите, списках дел или работе
- 5. Ваш оргазм – это конечная цель
- 6. Мы зависимы от комплиментов
- 7. Мы лжем, чтобы затащить вас в постель
- 8. Мы тоже симулируем оргазмы
- 9. Все мужчины – маменькины сынки
- 10. Да, мы мастурбируем!
- 11. Что касается свиданий и отношений, вы главные!
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