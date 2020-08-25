5 секс-приложений, которые помогут разнообразить жизнь с партнером

Журнал ELLE составил список приложений, которые мы предлагаем попробовать, не откладывая!

Kindu

Иногда нам неловко говорить о своих сексуальных предпочтениях с партнером. Приложение Kindu как раз и создано, чтобы наладить коммуникацию в этом вопросе. Как это работает? Для начала нужно авторизоваться, затем законнектиться со своим партнером. Приложение предложит вам блоки вопросов вроде «не против ли вы утреннего секса?» или «как относитесь к сексу в публичном месте?». Отвечать можно «да», «нет», «возможно». Приложение проанализирует ваши ответы и ответы партнера, после чего выдаст список того, что совпало у обоих. Такой тест можно проходить каждый день, отвечая на разные вопросы, открывая новые грани друг друга.

Couple Foreplay

Каждый получает секс-задачу и время на ее выполнение. Так что приготовьтесь!

Dirty Game, Truth or Dare

Еще одно приложение, которое поможет лучше узнать своего партнера. Хитрый способ избежать неловкостей при экспериментах и выяснить все на берегу. Приложение предложит челленджи которые помогут узнать, что действительно нравится или хотелось бы попробовать партнеру, а что только выглядит привлекательным, но он никогда не стал бы делать.

69 Places

Для пар, которым наскучил секс в спальне. Разработчики приложения подскажут вам новые неожиданные места: вы можете отметить в списке те, где хотели бы попробовать острых ощущений, и те, где уже пробовали. На основании этого складывается личный рейтинг, который виден только самому пользователю и позволяет оценивать «прогресс». Список варьируется от локаций вроде душевой, парка и офисного кресла.

UnderCovers

Надо заполнить лист из 99 секс-вариаций, партнер делает то же самое. Если нашлись совпадения, приложение составит секс-план на ближайшее время.

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