"Мы с вами": РДТЛ поддержал Минский театр им. Янки Купалы

Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) в ответ на события в Беларуси выражает поддержку коллективу Национального академического театра имени Янки Купалы.

"От имени Русского драматического театра Литвы хочу выразить поддержку и почтение коллективу Минского театра имени Янки Купалы. Больно видеть расправу над людьми в соседней стране. Больно сознавать, что наших коллег преследуют за их гражданскую позицию. Вместе с тем, их единодушие, их смелость, их настрой вызывают огромное уважение с нашей стороны! Мы с вами!" – говорится в обращении от имени театра руководителя РДТЛ Ольги Полевиковой.

Генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко был уволен из-за своей публичной поддержки демонстрантам оппозиции, требующим отставки Александра Лукашенки после спорных выборов. Один из первых руководителей государственных учреждений П. Латушко и его коллеги по театру на прошлой неделе публично выразили протест против силовых действий милиции и потребовали пересчета голосов на выборах президента. После увольнения генерального директора вся труппа театра единодушно написали заявления об увольнении.

"Я благодарен за поддержку людям театра. Коллектив театра Янки Купалы – исключительный, этот театр – это сердце белорусского народа, это символ нашей нации", – говорил П. Латушко собравшимся в его поддержку у театра сотрудникам театра и сотням демонстрантов в Минске.

Национальный академический театр им. Я. Купалы не один раз приезжал на гастроли в Вильнюс и полюбился театральным зрителям Литвы.

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