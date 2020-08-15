30 лет оборвалась жизнь лидера группы "Кино" Виктора Цоя

Ровно 30 лет назад, 15 августа 1990 года оборвалась жизнь лидера группы "Кино" Виктора Цоя.

В Латвии у него всегда было (и по сей день есть) много поклонников. Теперь же его имя навсегда связано с нашей страной, хотя и в печальном контексте - именно здесь, на 35-м километре шоссе Слока-Талси тем злополучным утром его "Москвич" столкнулся с автобусом.

За прошедшие 30 лет вокруг гибели Цоя возникло множество слухов и домыслов о причинах аварии - от мистики и наркотиков до суицида и заказного убийства.

В Латвии трагическую дату отмечают сегодня на том самом 35-м километре. В этом году памятное мероприятие могло бы стать куда масштабней, если бы не коронавирус, признал представитель общества Pareiza lieta Руслан Верещагин. Эта организация занималась установкой памятника Виктору Цою и поддерживает порядок на его территории. По его словам, на памятный концерт хотели приехать многие российские музыканты, однако из-за закрытых границ выступить смогут лишь группы из Латвии, Эстонии и Литвы.

Планируется, что мероприятие посетят музыкальный издатель, звукорежиссер и музыкальный продюсер ранних записей "Кино" Андрей Тропилло и известный журналист Артемий Троицкий. Будут демонстрироваться фрагменты кинопроекта "Цой. 2020" режиссера Николая Рогожина, приуроченного в памятной дате, а также видеообращение Юрия Белишкина - концертного директора группы "Кино" до 89-го года.

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