Во многих странах ношение масок в общественных местах и на транспорте обязательно, и нарушителям грозят существенные штрафы.
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Полезные советы
Правильно выбрать маску
Доктор Адиль Шираз, работающий в одной из лондонских клиник, рассказал Би-би-си, что в жару надо прежде всего избегать масок из синтетики, отдавая предпочтение хлопчатобумажным; стараться подбирать их по размеру, чтобы не задыхаться в слишком тесной маске и не поправлять на лице беспрестанно слишком большую; всегда иметь одну-две в запасе, потому что в жару маски быстрее пропитываются влагой.
Цвет маски тоже имеет значение. Светлая ткань медленнее нагревается.
Пить побольше воды
Доктор Шираз также рекомендует носить на улице головной убор и иметь при себе емкость с водой, но пить подальше от людей и предварительно протирать руки гелем.
Пользоваться солнцезащитным кремом
На время забыть о косметике
Врач-косметолог Анил Буд-Раджа напоминает, что солнечные лучи прекрасно проникают сквозь ткань, поэтому лицо под маской надо смазывать солнцезащитным кремом. Полезна также увлажняющая сыворотка на основе гиалуроновой кислоты.
От остальной косметики в жару лучше воздержаться.
Выйдя из помещения или транспорта, маску надо снимать, и желательно не оставлять при этом на подбородке
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